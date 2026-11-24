JAKARTA — Founder dan Peneliti IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, menilai Andi Amran Sulaiman memiliki rekam jejak eksekutif yang layak menjadi pertimbangan serius dalam pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di tengah berbagai tantangan dan persoalan kinerja pemerintahan, Indonesia membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga pengalaman nyata dalam menghasilkan capaian pemerintahan.

Menurut Denny, hasil penelitian evaluasi kinerja kementerian IndexPolitica menempatkan Amran Sulaiman pada peringkat pertama sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Penilaian tersebut didasarkan pada indikator kinerja dan efektivitas kebijakan, bukan semata-mata popularitas.

"Persoalan pemerintahan hari ini bukan hanya bagaimana mempertahankan kekuasaan, tetapi bagaimana memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan. Amran memiliki rekam jejak eksekutif yang patut dipertimbangkan sebagai salah satu figur yang dapat membawa orientasi kerja, efektivitas kebijakan, dan penyelesaian persoalan konkret ke tingkat kepemimpinan nasional," ujar Denny Charter.

Advertisement Ia menjelaskan, pengalaman Amran dalam mengelola sektor pertanian memberikan perspektif strategis mengenai persoalan ekonomi riil, ketahanan pangan, stabilitas harga, produktivitas nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Denny menilai, salah satu tantangan pemerintahan Prabowo ke depan adalah memperbaiki berbagai aspek kinerja yang belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Dalam situasi tersebut, diperlukan figur yang memiliki pengalaman mengubah kebijakan menjadi hasil nyata, sekaligus mampu memperkuat koordinasi antarkementerian.

"Indonesia tidak kekurangan pejabat dan politisi. Yang dibutuhkan adalah figur yang memiliki orientasi pada hasil. Jika pemerintah ingin melakukan pembenahan dan meningkatkan efektivitas kinerjanya, maka pengalaman eksekutif dan rekam jejak pencapaian harus menjadi pertimbangan penting," tegasnya.

Advertisement Terkait munculnya nama Amran Sulaiman dan Sugiono dalam proses pengisian jabatan wakil presiden, Denny melihat keduanya memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Namun, kebutuhan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan perlu menjadi salah satu variabel utama dalam mempertimbangkan kapasitas masing-masing figur.

Lebih jauh, Denny menegaskan bahwa jabatan wakil presiden tidak seharusnya hanya dipahami sebagai hasil kompromi politik atau representasi kekuatan tertentu. Posisi tersebut harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.