Advertisement Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Antara)

PONTIANAK POST - Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bersama pemerintah. Pembahasan ditandai dengan persetujuan pembentukan panitia kerja (panja) dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/11).

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, pembentukan panja diperlukan agar pembahasan rancangan undang-undang tersebut berlangsung lebih fokus dan komprehensif. Rapat menyetujui Sahroni sebagai ketua panja.

"Agar pembahasan RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati lebih fokus dan komprehensif, pimpinan perlu mendapatkan persetujuan apakah dalam raker ini dapat disetujui pembentukan panja?" kata Sahroni sebelum mengetuk palu persetujuan.

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RUU Pidana Mati Memiliki 200 DIM Batang Tubuh

Sahroni menjelaskan, RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati memiliki 200 daftar inventarisasi masalah (DIM) pada bagian batang tubuh.

Rinciannya terdiri atas 113 DIM bersifat tetap, 63 DIM substansi, 17 DIM redaksional, dan tujuh DIM substansi baru. Selain itu, terdapat 66 DIM pada bagian penjelasan.

Seluruh DIM tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dalam proses pembahasan RUU.

Pemerintah Tekankan Perlindungan HAM

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, penyusunan RUU tersebut merupakan konsekuensi dari keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Ia menjelaskan, kebutuhan pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati merupakan amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Eddy, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pelaksanaan pidana mati harus tetap menjunjung perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta menghormati harga dan martabat manusia, termasuk terpidana mati.

"Prinsip perlindungan bermartabat, prinsip perlindungan martabat manusia dan penghormatan terhadap HAM tersebut tidak hanya harus menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan pidana mati, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pengaturan hukum yang memberikan kepastian mengenai tata cara pelaksanaannya," katanya.

Menurut Eddy, pengaturan tersebut perlu mencakup seluruh aspek pelaksanaan pidana mati. Cakupannya mulai dari persyaratan, persiapan, tahapan pelaksanaan, hingga penanganan jenazah terpidana mati.