Advertisement Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Antara)

PONTIANAK POST - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tetap menjalankan tugas seperti biasa setelah namanya diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Amran memilih fokus melayani masyarakat dan petani, sembari menyerahkan keputusan akhir kepada proses konstitusional.

"Sekarang, kami hari ini kerja seperti biasa, melayani masyarakat seperti tadi, ada irigasi yang harus diperbaiki, akan kami tindak lanjuti, terus, biarlah takdir berkata," kata Amran di Jakarta, Selasa (24/11).

Amran mengaku tidak memiliki persiapan khusus terkait pengusulan namanya sebagai calon wakil presiden. Ia mengatakan baru mengetahui hal tersebut ketika pengumuman disampaikan dan tidak menerima komunikasi sebelumnya dari Presiden Prabowo.

Menurut Amran, selama sepekan terakhir dirinya lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Lampung, hingga Jawa Timur.

Karena itu, ia mengaku belum sempat menyiapkan persyaratan pencalonan.

Dokumen administrasi baru mulai dipersiapkan, sementara untuk pemeriksaan kesehatan dan tahapan selanjutnya, ia memilih berdoa agar diberikan keputusan terbaik bagi bangsa dan masyarakat.

Amran Serahkan Keputusan kepada Presiden dan MPR

Amran menilai seluruh menteri telah bekerja keras dan menunjukkan kinerja masing-masing. Menurut dia, penentuan calon wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden serta mengikuti mekanisme konstitusional di lembaga negara.

Ia menegaskan perhatian utamanya saat ini tetap pada pekerjaan rutin di Kementerian Pertanian, termasuk menindaklanjuti persoalan irigasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan petani.

"Kami kerja rutin untuk rakyat," kata Amran.

Amran dan Sugiono Diusulkan Prabowo ke MPR

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo sebagai calon wakil presiden, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Prabowo menyerahkan langsung surat berisi dua nama tersebut kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Setelah menerima surat, MPR menyatakan akan memproses kedua nama melalui panitia verifikasi dan panitia ad hoc.

Muzani mengatakan tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon, termasuk aspek kesehatan, hukum, dan pendidikan.

Pengusulan tersebut merupakan bagian dari proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024–2029.