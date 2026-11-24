Advertisement Presiden Prabowo Subianto (kiri) menyerahkan amplop yang berisi nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Ketua MPR Ahmad Muzani (kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026).(Antara)

PONTIANAK POST - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai memverifikasi persyaratan dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua nama tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Prabowo menyerahkan langsung nama kedua calon tersebut kepada MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/11/2026) petang. Selanjutnya, tim verifikasi MPR bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan masing-masing calon.

Berdasarkan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, masa kerja tim verifikasi paling lama tujuh hari kerja sejak Presiden menyerahkan kelengkapan persyaratan calon wakil presiden. Hasil pemeriksaan akan disampaikan dalam rapat gabungan MPR.

Pada Senin malam, tim verifikasi menggelar rapat pleno. Dalam rapat tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerahkan dokumen kedua calon kepada Ketua Tim Verifikasi MPR RI Habiburokhman.

Rapat juga menetapkan jadwal, tahapan, dan pembagian tugas kelompok kerja (pokja) untuk memeriksa persyaratan kedua calon.

Tahapan Verifikasi Dua Calon Wapres

Pada Selasa (24/11/2026), masing-masing pokja dijadwalkan melakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Tim juga menyiapkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan serta surat klarifikasi kepada instansi terkait.

Tahapan dilanjutkan dengan verifikasi faktual pada Rabu (25/11/2026). Pokja I dijadwalkan memeriksa data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Pokja II melakukan verifikasi ke pengadilan negeri dan pengadilan niaga sesuai domisili calon. Sementara itu, Pokja III dijadwalkan melakukan pemeriksaan di Markas Besar Polri.

Pada Kamis (26/11/2026), verifikasi faktual berlanjut ke sejumlah instansi lainnya.

Pokja I dijadwalkan mendatangi satuan pendidikan atau dinas penerbit buku induk dan nomor seri ijazah. Pemeriksaan juga dilakukan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pokja II melakukan verifikasi ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat calon terdaftar.

Adapun Pokja III bertugas mendampingi pemeriksaan kesehatan Amran Sulaiman dan Sugiono di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

Selanjutnya, pada Jumat (27/11/2026), masing-masing pokja dijadwalkan memeriksa kebenaran dokumen persyaratan kedua calon.

Tim verifikasi kemudian menggelar rapat pleno pada Senin (30/11/2026). Agendanya meliputi penyampaian laporan masing-masing pokja, pengambilan keputusan, dan penyusunan laporan hasil verifikasi.

Laporan tersebut direncanakan disampaikan kepada pimpinan MPR melalui rapat gabungan pada Selasa (1/12/2026) pagi.

Bagaimana Jika Persyaratan Belum Lengkap?

Apabila tim verifikasi menemukan persyaratan salah satu atau kedua calon belum lengkap, pimpinan MPR akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 138 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Presiden diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan paling lambat empat hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.

Sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada Jumat (11/12/2026).

Pimpinan MPR juga dapat memperpanjang masa kerja tim verifikasi hingga 1 x 24 jam sebelum sidang paripurna dilaksanakan.