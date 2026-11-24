PONTIANAK POST – Sebanyak 30.725 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah rampung.

Namun, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar: memastikan gerai-gerai tersebut benar-benar beroperasi dan mampu menyalurkan kebutuhan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah kini mempercepat pemenuhan barang subsidi dan layanan badan usaha milik negara (BUMN) agar koperasi yang sudah dibangun segera berfungsi.

Advertisement “Bangunannya sudah ada. Sekarang barang dan layanannya harus segera tersedia. BUMN terkait perlu memastikan pasokan barang bersubsidi dan program pemerintah sampai ke gerai, sehingga koperasi bisa beroperasi dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” ujar Menko Pangan dikutip dari laman Kemenkopangan (23/11).

Menurut dia, BUMN terkait harus memastikan pasokan barang bersubsidi dan program pemerintah tersedia di gerai koperasi.

Advertisement Dengan begitu, keberadaan bangunan tidak berhenti sebagai fasilitas fisik, tetapi bisa memberikan manfaat langsung kepada warga.

Target 10.000 Koperasi Beroperasi

Tantangan operasional terlihat dari target pemerintah. Zulhas sebelumnya menyebut sekitar 30.000 koperasi telah terbangun dan 26.000 di antaranya memiliki manajer. Meski demikian, pemerintah menargetkan 10.000 KDKMP dapat beroperasi dengan baik hingga akhir 2026.

“Ya, target kita 10.000. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini bisa kita selesaikan, terisi. Maksudnya, bisa berjalan dengan baik,” kata Zulhas.

Salah satu layanan yang disiapkan ialah penyaluran LPG 3 kilogram. Pemerintah mencermati harga yang dibayar masyarakat masih mencapai Rp23.000 hingga Rp24.000 per tabung, sedangkan harga dari Pertamina Patra Niaga disebut Rp13.700.

Melalui Kopdes, harga jual LPG diupayakan sekitar Rp16.500, dengan kisaran tertinggi Rp18.000.