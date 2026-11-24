PONTIANAK POST – Rencana penyaluran LPG 3 kilogram (kg) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai mengarah pada perubahan jalur distribusi.

Namun, pemerintah belum menjelaskan secara terperinci bagaimana mekanisme baru tersebut akan diterapkan, terutama terkait pasokan dan pembagian kuota.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, agen dan pangkalan LPG bersubsidi harus menyesuaikan diri dengan kebijakan penyaluran melalui KDKMP.

Advertisement Ketentuan tersebut, menurut dia, telah diatur dalam peraturan presiden mengenai tata kelola koperasi desa.

“Ya, mereka menyesuaikan. Mereka menyesuaikan karena sudah diatur di Perpres bahwa penyaluran itu melalui KDKMP,” kata Ferry dikutip dari Antara (23/11).

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Meski menyatakan agen dan pangkalan harus menyesuaikan, Ferry belum memerinci bentuk perubahan yang akan berlaku.

Belum ada penjelasan apakah koperasi akan menerima alokasi pasokan tersendiri, mengambil pasokan melalui agen yang sudah ada, atau menggunakan pola kerja sama tertentu dengan pangkalan.

Ketidakjelasan itu juga menyangkut kemungkinan perubahan kuota LPG bersubsidi. Padahal, pengaturan pasokan menjadi bagian penting agar peralihan jalur distribusi tidak mengganggu ketersediaan gas bagi masyarakat.

Ferry menegaskan, persoalan kuota bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi. Pengaturan teknis mengenai distribusi LPG bersubsidi menjadi urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Diatur di Kementerian ESDM,” ujarnya.