PONTIANAK POST - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp883,4 miliar untuk memberikan potongan tarif pada empat moda transportasi selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Program stimulus tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 6,14 juta penumpang agar perjalanan masyarakat pada akhir tahun lebih terjangkau.

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Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat mengurangi biaya perjalanan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional selama momentum libur akhir tahun.

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"Karena itu, pemerintah menghadirkan stimulus di berbagai moda transportasi agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan untuk bepergian dengan tarif lebih terjangkau," kata Menhub saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dudy mengajak masyarakat memanfaatkan program potongan tarif yang disediakan pemerintah selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.