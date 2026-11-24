Advertisement PONTIANAK POST - Optimalisasi tanah negara didorong menjadi salah satu solusi untuk memperluas penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai, pemanfaatan aset negara untuk kepentingan masyarakat masih perlu dimaksimalkan. Sebab, masih terdapat tanah negara yang dikuasai pihak ketiga sehingga potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan.

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Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Maruarar mengatakan tanah negara dapat menjadi salah satu sumber untuk mendukung penyediaan perumahan, terutama bagi MBR di wilayah perkotaan.

"Banyak tanah negara yang dikuasai pihak ketiga. Jadi, bagaimana kita bisa memaksimalkan tanah negara ini, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Tanah negara bisa digunakan untuk MBR hingga masyarakat menengah," ujar dia.

Ia menjelaskan, keterbatasan lahan serta tingginya harga tanah di kota-kota besar menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan. Kondisi tersebut turut menyulitkan pembangunan hunian dengan pola horizontal.

Karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan tanah negara melalui berbagai skema pembangunan yang melibatkan pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun pihak swasta. Pelaksanaannya tetap harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selain optimalisasi aset negara, Maruarar menegaskan penyediaan perumahan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, ekosistem perumahan memiliki cakupan luas sehingga tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja.

Keterlibatan kementerian dan lembaga, sektor perbankan, lembaga keuangan, serta pihak swasta diperlukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian.

"Ekosistem perumahan sangat luas. Kami berkolaborasi dengan berbagai lembaga," ujar Maruarar yang akrab disapa Ara itu.