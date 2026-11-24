Advertisement PONTIANAK POST - Jadwal keberangkatan sekitar 14 kereta api jarak jauh dari Stasiun Karawang mengalami perubahan mulai 1 Desember 2026. Penyesuaian tersebut membuat waktu keberangkatan sejumlah kereta dimajukan antara empat menit hingga tiga jam 23 menit seiring penerapan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan perubahan jadwal tersebut perlu diperhatikan oleh seluruh pelanggan, terutama mereka yang telah merencanakan perjalanan menggunakan kereta api dari Stasiun Karawang.

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Dalam keterangannya yang diterima di Karawang, Selasa, Franoto mengingatkan penumpang agar memeriksa kembali waktu keberangkatan yang tercantum pada tiket sebelum menuju stasiun.

Perubahan waktu paling signifikan dialami KA Majapahit (286) tujuan Malang. Kereta yang sebelumnya dijadwalkan berangkat pukul 18.34 WIB kini dimajukan menjadi pukul 15.11 WIB atau lebih cepat tiga jam 23 menit.