Advertisement PONTIANAK POST - Akses jalan nasional ruas Banjar–Ciamis di Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kembali dapat dilalui setelah tertutup material tanah longsor. Penanganan darurat yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berhasil membuka kembali jalur tersebut sehingga arus lalu lintas berangsur normal.

Penanganan dilakukan melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat dengan mengerahkan personel, peralatan, dan sumber daya infrastruktur untuk memulihkan konektivitas jalan nasional.

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Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan bencana harus segera dilakukan agar akses masyarakat tetap terjaga. Menurutnya, jalan nasional memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Begitu terjadi bencana, kita harus segera bergerak di lapangan. Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani. Jalan nasional merupakan jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik sehingga harus segera ditangani apabila terjadi gangguan,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.