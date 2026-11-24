Advertisement PONTIANAK POST - Beragam kreasi makanan berbahan dasar ikan dan hasil perikanan Kalimantan Selatan (Kalsel) ditampilkan dalam Grand Final Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional 2026 di Jakarta. Sajian tersebut mengangkat kreativitas pengolahan, cita rasa, serta kandungan gizi untuk memperkenalkan potensi kuliner perikanan daerah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, keikutsertaan daerahnya dalam kompetisi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap diversifikasi produk olahan perikanan sekaligus upaya meningkatkan minat masyarakat mengonsumsi ikan.

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“Melalui Lomba Masak Serba Ikan ini, kita ingin menunjukkan bahwa ikan dapat diolah menjadi berbagai sajian yang menarik, lezat, bergizi, dan disukai oleh semua kalangan. Potensi hasil perikanan Kalimantan Selatan sangat besar dan perlu terus dikembangkan melalui kreativitas serta inovasi pengolahan,” katanya di Banjarmasin, Selasa.

Menurut Rusdi, ikan bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi sumber pangan bergizi yang penting untuk menunjang kesehatan keluarga. Konsumsi ikan juga dinilai berperan dalam mendukung tumbuh kembang anak.