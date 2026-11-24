JAKARTA – Saat sebagian besar orang masih terlelap, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sudah memulai aktivitasnya.

Sekitar pukul 04.44 WIB, ia tiba di kantor pusat Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Belum masuk ruang kerja, Amran lebih dahulu berjalan kaki mengelilingi kompleks kantor selama sekitar 30 menit.

Advertisement Setelah itu, rapat langsung digelar bersama pejabat eselon I, tenaga ahli, staf ahli, dan staf khusus di lantai 8 Gedung A. Agenda utamanya memastikan berbagai program percepatan swasembada pangan berjalan sesuai target.

Kebiasaan datang ke kantor sebelum matahari terbit itu bukan hal baru bagi Amran. Ia dikenal memiliki disiplin kerja tinggi, bahkan nyaris tidak mengenal waktu libur.

“Ini sudah menjadi rutinitas beliau. Mentan dikenal sangat tegas dan tidak kompromi dalam hal kedisiplinan,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono.

Advertisement Lantas, pukul berapa Amran bangun jika sudah berada di kantor sekitar pukul 04.30 hingga 05.00 WIB?

Dalam wawancara dengan Kompas TV belum lama ini, Amran mengungkapkan bahwa dirinya sudah bangun sekitar pukul 03.30 WITA. Ia memanfaatkan waktu dini hari untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan, kemudian menunaikan Salat Subuh dan kembali melanjutkan pekerjaan kantor.

Baginya, tidak boleh ada pekerjaan administrasi yang tertunda hingga hari berikutnya.