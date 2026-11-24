PONTIANAK POST – Pengacara kondang Hotman Paris meminta publik tidak mudah curiga dan menuduh Raffi Ahmad terkait penghasilan seorang selebriti.

Pernyataan itu disampaikan melalui video di Instagram pribadinya (24/11), di tengah sorotan terhadap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan milik Sultan Andara tersebut.

“Jangan iri gitu dong. Jangan langsung curiga, nuduh-nuduh dong,” kata Hotman dalam unggahanya.

Advertisement Hotman kemudian membahas besarnya nilai komersial seorang figur publik dengan jumlah pengikut media sosial mencapai puluhan juta.

Ia secara khusus menyinggung Raffi yang memiliki sekitar 74,1 juta pengikut Instagram.

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Hotman membandingkan jumlah pengikut Raffi dengan selebriti Amerika Serikat, Kylie Jenner, yang disebut memiliki 380 juta followers.

Menurutnya, jumlah pengikut dan jangkauan audiens menjadi pertimbangan perusahaan ketika memilih figur publik untuk mempromosikan produk.

“Jadi, coba kira-kira menurut Anda, berapa sih honor dari Sultan Andara yang wajar kalau followernya sudah 74.100.000,” ujarnya.

Hotman juga menceritakan pengalamannya menerima honor sekitar Rp2 miliar saat menjadi duta sebuah produk kopi, ketika jumlah pengikutnya baru sembilan juta.

Ia menilai bayaran selebriti merupakan bagian dari nilai bisnis dan reputasi yang dibangun. Namun, Hotman tidak menyebut angka pasti honor endorsement Raffi Ahmad.