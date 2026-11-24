PONTIANAK POST – Bareskrim Polri mengungkap dugaan rencana penyusupan ke aksi unjuk rasa melalui pemesanan 500 kaus bertuliskan ACAB (All Cops Are Bastard). Kaus bergambar senjata dan huruf Arab itu diduga disiapkan sebagai penanda kelompok yang akan memicu kerusuhan.

Dalam pengembangan kasus dugaan makar yang menyeret Listyo Sigit Prabowo (LSP), polisi menetapkan seorang warga sipil berinisial NE sebagai tersangka. Sebelumnya, lima jenderal dan seorang kombes juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Advertisement Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, NE diduga menerima pesanan kaus dari tersangka Kombespol Iman Imanuddin (II). Polisi mengantongi bukti tangkapan layar percakapan terkait pemesanan tersebut.

"Tersangka berinisial II meminta NE mencetak kaus bertuliskan ACAB (All Cops Are Bastard, Red) dan gambar senjata dengan huruf Arab," ujar Susatyo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/11).

Penyidik mengamankan 500 kaus sebelum sempat beredar. Susatyo menduga jumlah tersebut berkaitan dengan rencana penyusupan ratusan orang ke dalam aksi unjuk rasa.

Advertisement "500 orang itu bisa jadi akan disusupkan ke aksi-aksi yang berjalan. Kuat dugaan kami, kaus ini akan digunakan sebagai kode bagi para penyusup yang akan membuat kerusuhan sehingga mengganggu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tegasnya.

Pengungkapan peran NE dan Iman merupakan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap para tersangka sebelumnya. Menurut Susatyo, kelompok tersebut diduga bekerja secara sistematis. Hal itu terlihat dari dokumen rapat berisi 14 poin yang memuat pemetaan empat kelompok, mulai lingkar istana hingga partai politik, serta pemantauan isu di masyarakat.

Terkait penerapan Pasal 106 KUHP, Susatyo menyebut penyidik menemukan dugaan perbuatan permulaan untuk melakukan serangan, baik secara fisik maupun nonfisik.

"Temuan ini menunjukkan bahwa serangan telah diwujudkan melalui perbuatan permulaan," ujarnya.