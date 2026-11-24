PONTIANAK POST – Polda Banten menaikkan penanganan kasus kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, ke tahap penyidikan. Polisi menduga terjadi tindak pidana kelalaian dalam peristiwa maut yang terjadi pada Sabtu (21/11) hingga Minggu (22/11) tersebut.

Wakil Kepala Polda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, peningkatan status perkara diputuskan seusai gelar perkara pada Senin (23/11). Keputusan diambil berdasarkan hasil penyelidikan serta alat bukti yang telah dikumpulkan.

Advertisement "Dari Ditreskrimum Polda Banten telah menemukan adanya dugaan peristiwa pidana terkait kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan peristiwa kebakaran," kata Zain, Selasa (24/11).

Hingga kini, polisi belum merinci bentuk kelalaian yang dimaksud. Penyidik masih menelusuri apakah peristiwa itu berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau faktor lain, sekaligus mengidentifikasi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tim gabungan Ditreskrimum Polda Banten dan Polres Serang telah memeriksa 19 saksi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain:

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Dokumen perizinan dan daftar absensi karyawan

Empat unit DVR CCTV yang tengah diperiksa Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor)

Enam telepon genggam yang terbakar serta rekaman video warga saat kejadian

Sementara itu, proses identifikasi korban terus berjalan. Hingga Selasa (24/11), petugas telah mengevakuasi 26 kantong jenazah dari lokasi kejadian. Berdasarkan pemeriksaan tim Disaster Victim Identification (DVI), setiap kantong berisi satu individu.

Dari jumlah tersebut, tujuh jenazah teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki dan sembilan berjenis kelamin perempuan, sedangkan 10 lainnya masih dalam proses identifikasi. Tim DVI mencocokkan data antemortem dari keluarga dengan data primer korban meliputi sidik jari, data gigi, dan pemeriksaan DNA.

Kepolisian mencatat total terdapat 31 orang yang dilaporkan hilang akibat kebakaran tersebut. Tiga orang dipastikan selamat dan telah pulang ke rumah, sehingga 28 orang belum diketahui keberadaannya. Dengan 26 kantong jenazah yang sudah dievakuasi, dua orang diperkirakan masih belum ditemukan.