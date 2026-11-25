Delegasi Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 melakukan penebaran sekitar 40.000 benih ikan di Jambi, Selasa (24/11). (ANTARA/HO-Diskominfo Kota Jambi)

Advertisement PONTIANAK POST - Peningkatan konsumsi ikan terus didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai upaya menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ikan dinilai memiliki kandungan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Yuwono, mengatakan konsumsi protein ikan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung persiapan generasi masa depan.

"Ikan memiliki kandungan nutrisi yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, sehingga konsumsi protein ikan perlu terus didorong dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045," katanya di Jambi, Selasa.

Advertisement Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 di Kota Jambi. Kegiatan tersebut turut diisi dengan penebaran sekitar 40.000 benih ikan di kawasan Kolam Retensi Telago Kajang Lako.

Budi menyebutkan, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, mencakup sektor perikanan tangkap dan budidaya. Potensi tersebut perlu dikelola secara maksimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Melalui kegiatan penebaran kembali benih ikan atau restocking, ia berharap populasi ikan di perairan dapat dipertahankan sehingga potensi ikan lokal tetap bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Kami berharap populasi ikan di perairan dapat terus terjaga melalui kegiatan penebaran kembali benih ikan atau restocking ini, sehingga potensi ikan lokal tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Kolam Retensi Telago Kajang Lako tidak hanya dimanfaatkan sebagai infrastruktur pengendalian banjir, tetapi juga dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, upaya penanaman pohon dan penebaran benih ikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung terwujudnya pembangunan kota yang sehat dan berkelanjutan.

Maulana juga menyampaikan bahwa pembangunan kolam retensi tersebut dapat terlaksana melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

"Kami berharap kawasan perkotaan melalui kegiatan yang menjadi bagian dari agenda field trip delegasi HCS ini, dapat lebih hijau dan sehat bagi masyarakat serta generasi mendatang," kata Maulana (ANT).