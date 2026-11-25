Aktivitas penataan semen kantong Semen Kujang di storage area pabrik Narogong, Jawa Barat. [ANTARA/HO PT Semen Indonesia]

Advertisement PONTIANAK POST - Sebanyak 40 tukang bangunan di Jawa Barat akan mengikuti program peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi yang difasilitasi Semen Kujang bersama Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Program bertajuk Akademi Jago Bangunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/11). Kegiatannya meliputi pembekalan teknis aplikasi material serta uji sertifikasi profesi bagi para pekerja konstruksi.

Corporate Communications Manager PT Solusi Bangun Indonesia Tbk selaku pemilik merek Semen Kujang, Novi Maryanti, mengatakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam membangun ekosistem konstruksi berkelanjutan di Jawa Barat.

Advertisement "Kami ingin tumbuh bersama para ahli bangunan dengan membangun hubungan yang lebih dekat dan berkelanjutan. Mereka bukan sekadar pengguna produk, melainkan mitra penting dalam menghadirkan kualitas pembangunan," ujar Novi dalam keterangan di Bandung, Selasa.

Selain program peningkatan kompetensi, Semen Kujang juga menggelar kegiatan olahraga antarkomunitas ahli bangunan dari lima daerah, yakni Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, dan Bandung.

Kegiatan yang berlangsung di d'GROOVE, Bandung, Minggu (22/11), tersebut merupakan bagian dari Final Liga Futsal Semen Kujang.

Dalam kompetisi itu, tim asal Karawang berhasil meraih juara pertama. Posisi kedua ditempati kontingen Subang, sedangkan peringkat ketiga diraih tim dari Purwakarta.

Salah seorang ahli bangunan asal Karawang, Agus Sawargi, menilai kegiatan yang mempertemukan peserta dari berbagai daerah tersebut memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan antarsesama pekerja konstruksi di Jawa Barat.

"Senang bisa ikut acaranya karena kami punya kesempatan untuk bertemu dan mengenal teman-teman dari berbagai daerah. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut agar hubungan antar-sesama ahli bangunan semakin erat," katanya (ANT).