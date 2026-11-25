Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) R Darma Wijaya (tengah). (ANTARA/M. Sahbainy Nasution)

Advertisement PONTIANAK POST - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencatat penyerapan gabah sebanyak 73.052 ton atau setara 105 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Penyerapan tersebut dilakukan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dan kelancaran distribusi pangan kepada masyarakat.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut, R Darma Wijaya, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah, petani, kelompok tani, serta mitra penggilingan.

"Penyerapan gabah sebesar 73.052 ton atau mencapai 105 persen dari target yang ditetapkan pusat," ujar Darma di Medan, Selasa.

Advertisement Menurutnya, gabah yang telah diserap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.

"Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan ketersediaan beras, optimalisasi kapasitas pergudangan, pemeliharaan kualitas stok, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra distribusi," ujarnya pula.

Bulog Sumut berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras melalui pengadaan dalam negeri, pengelolaan cadangan pangan, serta penyaluran program stabilisasi. Upaya tersebut juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.

Secara nasional, Bulog telah menyerap sekitar 4,4 juta ton setara beras hingga November 2026. Jumlah tersebut melampaui target pemerintah sebesar 4 juta ton dan menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan (ANT).