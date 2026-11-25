Sejumlah warga saat mengurus dokumen pertanahan di kantor pertanahan (kantah). ANTARA/HO-ATR/BPN

Advertisement PONTIANAK POST - Penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) di Kantor Pertanahan (Kantah) rata-rata membutuhkan waktu tujuh hari setelah layanan Pengukuran Terjadwal diterapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Capaian hingga November 2026 tersebut menjadi hasil pelaksanaan layanan yang diluncurkan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Pelayanan pertanahan harus memberikan kepastian kepada masyarakat," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata waktu tunggu pengukuran kurang dari tujuh hari, sedangkan penyelesaian PBT rata-rata mencapai tujuh hari. Selain itu, sebanyak 37,4 persen Kantah mampu menyelesaikan PBT dalam waktu kurang dari lima hari.

Advertisement Nusron mengatakan, capaian tersebut harus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran ATR/BPN untuk meningkatkan kedisiplinan dan konsistensi dalam memberikan pelayanan. Standar waktu yang telah ditetapkan juga harus dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan layanan sesuai komitmen.

"Standar waktu pelayanan bukan hanya angka di atas kertas. Itu merupakan komitmen institusi kepada masyarakat. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran untuk memastikan pelaksanaannya berjalan konsisten, melakukan evaluasi, dan terus memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kendala di lapangan," ujarnya.

Hingga saat ini, layanan Pengukuran Terjadwal telah diterapkan di 466 Kantah atau sekitar 96 persen dari seluruh Kantah di Indonesia.

Melalui layanan tersebut, pemohon mendapatkan kepastian jadwal pengukuran sekaligus waktu penyelesaian PBT. Adapun target penyelesaian maksimal yang ditetapkan adalah 12 hari, termasuk masa tunggu pengukuran dan proses penyelesaian PBT.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong pemerataan kualitas pelaksanaan layanan tersebut. Kecepatan penyelesaian pengukuran dan PBT juga perlu disertai ketepatan hasil, transparansi proses, serta kepastian informasi bagi pemohon.

Nusron mengatakan, pembenahan pelayanan pertanahan ditujukan untuk memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang kita inginkan bukan sekadar proses yang lebih cepat, tetapi pelayanan yang benar-benar memberikan kepastian. Masyarakat harus mengetahui tahapan pengurusannya, mendapatkan informasi yang jelas, dan memperoleh hasil layanan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah pelayanan publik yang harus terus kita bangun," katanya lagi.

Melalui Pengukuran Terjadwal, Kementerian ATR/BPN berupaya membangun sistem pelayanan yang lebih terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Percepatan penyelesaian PBT diharapkan mendukung proses administrasi pertanahan berikutnya sekaligus memperkuat kepastian hukum atas tanah. (ANT)