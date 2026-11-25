Bupati Gowa Darmawangsyah Muin saat menghadiri Panen Perdana Padi Varietas Gamagora 7 bersama Kelompok Tani Assamaturu di Desa Julupa’mai, Kecamatan Pallangga, Selasa (24/11). (ANTARA/HO-Pemkab Gowa)

Advertisement PONTIANAK POST - Pengembangan Padi Varietas Gamagora 7 diminta Bupati Gowa Darmawangsyah Muin untuk direplikasi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Varietas tersebut menghasilkan panen 8,8 ton per hektare dan dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian.

"Ini bagus dan kalau bisa direplikasi caranya termasuk pengembangan bibit unggulnya yang Padi Varietas Gamagora 7 ini. Jika ini berhasil, dipastikan produksi pertanian kita akan meningkat drastis," ujarnya di Gowa, Selasa.

Permintaan itu disampaikan Darmawangsyah saat menghadiri Panen Raya dan Panen Perdana Padi Varietas Gamagora 7 bersama Kelompok Tani Assamaturu di Desa Julupa’mai, Kecamatan Pallangga.

Advertisement Ia mengatakan, hasil panen varietas tersebut mencapai 8,8 ton per hektare. Angka itu lebih tinggi dibandingkan produktivitas padi yang selama ini berdasarkan hasil ubinan berada pada kisaran 5,8 hingga 6 ton per hektare.

Darmawangsyah menilai keberhasilan Kelompok Tani Assamaturu dalam mengembangkan varietas tersebut perlu dipelajari, mulai dari pemilihan bibit, pola tanam, pemupukan, hingga pemeliharaan tanaman.

"Kalau normalnya produktivitas kita berada di angka 5,8 sampai 6 ton per hektare. Hasil 8,8 ton ini luar biasa. Kita harus melihat apa yang dilakukan Kelompok Tani Assamaturu, mulai dari pemilihan bibit, pola tanam, hingga cara pemupukan dan pemeliharaannya,” katanya.

Menurutnya, pertanian menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian utama Pemerintah Kabupaten Gowa. Hal ini karena kontribusi sektor pertanian mencapai sekitar 30 hingga 35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Besarnya kontribusi tersebut, kata dia, perlu diimbangi dukungan pemerintah melalui penyediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pelatihan bagi petani.

“Kita ingin ketika berbicara kontribusi pertanian terhadap PDRB Gowa, di situ juga terlihat besarnya keterlibatan pemerintah dalam mendukung para petani. Tahun ini dan tahun depan kita mulai merancang berbagai program agar produktivitas dan kesejahteraan petani semakin meningkat,” jelasnya.

Darmawangsyah juga menyampaikan pentingnya penerapan pertanian modern dengan menggunakan varietas benih yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kondisi lahan di setiap kecamatan.

Ia meminta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama KTNA memberikan pendampingan serta pelatihan kepada kelompok tani. Dengan demikian, petani tidak hanya menggunakan pola tanam turun-temurun, tetapi juga mulai menerapkan teknologi dan metode pertanian yang lebih produktif.

“Jangan pemerintah yang menentukan sendiri bibit apa yang diberikan kepada petani. Kita harus mengetahui kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah. Jika di Julupa’mai cocok dengan Gamagora 7, maka varietas itu yang dikembangkan. Begitu juga daerah lain, harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan petaninya,” tegasnya (ANT).