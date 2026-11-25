Ilustrasi - Persiapan pendistribusian beras SPHP di Gudang Buiog Banyumas. (ANTARA/HO-Bulog Banyumas)

Advertisement PONTIANAK POST - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Upaya tersebut dilakukan seiring potensi produksi gabah di empat kabupaten wilayah kerjanya yang diperkirakan mencapai 365 ribu ton selama Oktober hingga Desember 2026.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Dwi Nurafandi mengatakan, potensi panen di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara tersebut setara dengan 224 ribu ton beras.

"Potensi panen tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus menjaga kesinambungan pasokan beras bagi masyarakat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Advertisement Hingga November 2026, Bulog Banyumas telah menyerap hasil panen petani setara 79.317 ton beras di wilayah kerjanya.

Menurut Dwi, optimalisasi penyerapan hasil panen merupakan bagian dari kerja sama Bulog dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, kelompok tani, serta mitra penggilingan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa penyerapan beras secara nasional hingga November 2026 mencapai sekitar 4,4 juta ton setara beras dari hasil panen petani dalam negeri.

Realisasi tersebut telah melampaui target pemerintah sebesar 4 juta ton sekaligus menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Ahmad Rizal mengatakan, optimalisasi jaringan pengadaan di seluruh Indonesia tidak hanya memperkuat cadangan pangan pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani, menjaga harga hasil panen, serta mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.

Hingga November 2026, Bulog mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4,5 juta ton. Cadangan tersebut menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

Pemanfaatannya dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Cadangan tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Ahmad Rizal menambahkan, sebagai operator pangan pemerintah, Bulog terus memantau perkembangan panen di berbagai wilayah, mengoptimalkan kapasitas pergudangan, menjaga kualitas beras, dan memperkuat distribusi antardaerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan cadangan pangan dapat dikelola dan disalurkan secara optimal sehingga masyarakat tetap memperoleh akses terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

Produktivitas pertanian dalam negeri yang terjaga serta penguatan cadangan pangan menjadi fondasi dalam mendukung kemandirian pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan (ANT).