Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT Karmila Hasmin Marunta saat meninjau gudang beras Bulog di Kabupaten Rote Ndao, NTT. (ANTARA/HO-Kanwil Bulog NTT)

Advertisement PONTIANAK POST - Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat penyerapan gabah dan beras petani mencapai 8.811 ton hingga 24 November 2026. Pengadaan tersebut dilakukan untuk memperkuat stok pangan dan menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.

“Perum Bulog NTT menyerap gabah dan beras petani seiring menguatnya panen padi dibandingkan tahun 2025. Hingga 24 November 2026, realisasi pengadaan beras Bulog di NTT mencapai 8.811 ton,” kata Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT Karmila Hasmin Marunta di Kupang, Selasa.

Karmila menyampaikan, stok beras yang dikelola Bulog saat ini mencapai 19.648 ton dan tersebar di seluruh wilayah NTT. Persediaan tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran Bulog selama tiga bulan ke depan.

Advertisement Dengan ketersediaan stok tersebut, Bulog NTT siap melaksanakan penugasan pemerintah, termasuk penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada masyarakat penerima serta beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Melalui SPHP, Bulog siap memasok beras ke pasar untuk membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” tambahnya.

Penyerapan hasil panen petani menjadi salah satu sumber pengisian kembali persediaan beras di gudang Bulog. Dengan demikian, hasil produksi petani NTT turut mendukung pelaksanaan program pangan pemerintah di daerah.

Melalui pengadaan gabah dan beras, Bulog juga menyediakan kesempatan bagi petani untuk menjual hasil panen ketika pasokan meningkat. Petani dapat menjual hasil produksinya dalam bentuk gabah maupun beras sesuai kondisi panen.

Gabah yang dibeli selanjutnya digiling, sedangkan beras yang memenuhi persyaratan pengadaan dapat disimpan di gudang sebagai bagian dari stok Bulog.

Karmila mengatakan, manfaat pengadaan tersebut juga dirasakan setelah masa panen berakhir. Beras yang dihimpun selama panen dapat disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk ketika pasokan dari panen berikutnya belum tersedia.

Ia menjelaskan, kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau menjadi salah satu pertimbangan dalam penempatan stok beras di berbagai wilayah. Penyebaran persediaan tersebut memungkinkan Bulog menyiapkan penyaluran dari gudang yang lebih dekat dengan masyarakat.

Karmila menegaskan, Bulog NTT mendukung program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembelian hasil produksi petani untuk memperkuat cadangan pangan dalam negeri.

“Bulog NTT berkomitmen melanjutkan penyerapan gabah dan beras petani seiring dengan penyaluran stok yang tersedia. Dengan begitu, petani memiliki akses pasar pada musim panen dan masyarakat tetap memperoleh pasokan beras dari musim ke musim,” ujarnya (ANT).