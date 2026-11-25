Advertisement PONTIANAK POST - Sebanyak 11 titik infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus 2026 mulai ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan tersebut meliputi lima jembatan dan enam titik longsoran di wilayah kerja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) III.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 Provinsi NTT, Nur Indah Indriani, mengatakan perbaikan infrastruktur terdampak gempa sedang dikerjakan pada sejumlah ruas jalan nasional.

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"Saat ini Kementerian PU, BPJN NTT, Satker PJN III sedang melaksanakan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan terdampak bencana gempa Flores, di beberapa titik lokasi di wilayah Satker PJN III yaitu 11 titik penanganan di ruas jalan nasional yang terdiri dari lima jembatan dan enam titik longsoran," kata Nur Indah di Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa.

Salah satu infrastruktur yang diperbaiki adalah Jembatan Waepesi Baru di ruas jalan Ruteng-Reo-Kedindi. Jembatan sepanjang 96 meter yang terdiri atas dua bentang tersebut mengalami sejumlah kerusakan akibat gempa.