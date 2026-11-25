Advertisement PONTIANAK POST - Layanan kereta api rute Yogyakarta-Jakarta akan diperkuat dengan pengoperasian KA Borobudur mulai 16 Desember 2026. Kereta baru yang melayani relasi Stasiun Lempuyangan-Gambir pulang pergi (PP) tersebut dihadirkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta untuk mendukung kelancaran Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyampaikan tiket KA Borobudur untuk keberangkatan mulai 16 Desember 2026 sudah tersedia dan dapat dipesan masyarakat mulai Selasa.

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Pemesanan tiket bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi kai.id, maupun berbagai kanal penjualan resmi yang telah bekerja sama dengan KAI.

"KA Borobudur memberikan pilihan perjalanan kereta api yang semakin bervariasi dari Yogyakarta, khususnya Stasiun Lempuyangan menuju Gambir, Jakarta. KAI Daop 6 Yogyakarta berharap masyarakat Yogyakarta dan Jakarta dapat memanfaatkan hadirnya opsi perjalanan KA yang semakin banyak ini untuk mendukung perjalanannya menjelang liburan Natal dan Tahun Baru," kata Feni.