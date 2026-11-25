Advertisement PONTIANAK POST - Keandalan pasokan listrik di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, terus diperkuat PT PLN (Persero) melalui pemeliharaan jaringan distribusi dan peningkatan kesiapsiagaan personel. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi gangguan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

Team Leader Teknik PLN ULP Ketapang Kota, Ahmad Mohajir Luthfi, mengatakan pemeriksaan jaringan dilakukan secara berkala sebagai upaya mendeteksi kemungkinan gangguan sejak dini.

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"Kami terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan jaringan secara rutin untuk mendeteksi potensi gangguan sedini mungkin," kata Ahmad di Ketapang, Selasa.

Menurutnya, pemeliharaan jaringan mencakup tindakan preventif dan korektif. Kegiatan tersebut meliputi inspeksi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), pemeriksaan gardu distribusi, penggantian komponen jaringan yang kondisinya menurun, hingga pemangkasan pohon yang berpotensi mengganggu instalasi listrik.