Advertisement PONTIANAK POST - Pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua dievaluasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) sebagai dasar penentuan prioritas infrastruktur pada 2027. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pusat ekonomi dan pelayanan dasar.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Edi Nurhabad, mengatakan percepatan pembangunan jalan harus mempertimbangkan pembagian kewenangan serta kemampuan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah.

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“Kalau kita berpikir di sini, ini kita menyelaraskan antara kemampuan nasional, kemampuan jalan dan jembatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Itu harus dibedakan mana batas kemampuan,” ujarnya dalam keterangannya saat forum koordinasi bersama kementerian dan lembaga mitra di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data kondisi akhir 2025, pembangunan jalan perbatasan di ketiga wilayah masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan akses, kondisi geografis, serta kebutuhan infrastruktur pendukung menjadi tantangan dalam pengembangan jaringan jalan.