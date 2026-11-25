Advertisement PONTIANAK POST - Distribusi garam dari Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), ke sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, masih terkendala pelayanan kapal tol laut. Pengusaha garam setempat pun meminta pemerintah mengganti kapal yang selama ini digunakan agar pengiriman komoditas tersebut berjalan lebih lancar.

Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha garam Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, mengatakan kapal tol laut yang melayani daerahnya kerap mengalami gangguan teknis pada crane atau alat pengangkat barang. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas bongkar muat dan pengangkutan garam mengalami keterlambatan.

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"Jadi ada dua kapal yang kita gunakan, yakni kapal kargo dan kapal tol laut. Namun, setiap kali kapal tol laut datang ke Sabu, cranenya selalu bermasalah sehingga proses pengangkutan tertunda. Karena itu, kami berharap kapal tersebut bisa diganti dengan yang baru," katanya di Pelabuhan Seba, Kabupaten Sabu Raijua, Selasa.

Mantan Bupati Sabu Raijua periode 2011-2016 itu juga mengungkapkan, kemampuan angkut kapal tol laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari kapasitas satu kontainer sebesar 20 ton, muatan yang dapat diangkut hanya sekitar 15 ton.