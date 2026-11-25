Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

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PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan sejak awal tidak memiliki keinginan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Dia mengaku hanya ingin mengawal kemenangan Prabowo dan memilih melanjutkan tugasnya sebagai anggota DPR RI.

Dasco juga mengungkapkan sempat dimintai masukan oleh Presiden Prabowo mengenai sejumlah alternatif nama cawapres sebelum dua nama akhirnya disampaikan kepada MPR RI.

Advertisement Kini, dia menyatakan akan fokus mengawal program-program pemerintah melalui DPR.

"Fokus di DPR dalam rangka mengawal program-program pemerintah," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/11).

Dasco Sempat Dimintai Masukan oleh Prabowo

Dasco mengatakan, dirinya sempat bertemu dengan Presiden Prabowo sebelum nama calon wakil presiden diumumkan di MPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan sejumlah alternatif nama yang dipertimbangkan untuk menjadi pendamping presiden.

"Memang Presiden kemudian akhirnya menyampaikan ada beberapa alternatif nama dan kemudian akhirnya dua nama yang seperti kita tahu sudah dikirimkan ke MPR," kata dia.

Dasco tidak merinci lebih jauh proses pembahasan nama-nama tersebut. Namun, dia mengakui sempat memberikan masukan kepada Presiden Prabowo.

Prabowo Ajukan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono ke MPR Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan dua nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono. Pengumuman tersebut disampaikan setelah MPR RI menerima surat dari Presiden Prabowo yang diserahkan langsung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/11). Dengan pengajuan dua nama tersebut, perhatian selanjutnya tertuju pada proses yang akan berlangsung di MPR RI.

Sikap Gerindra soal Dua Nama Cawapres Masih Rahasia

Di sisi lain, Dasco mengatakan sikap Partai Gerindra terhadap dua nama calon wakil presiden yang diajukan Prabowo masih bersifat rahasia.

Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan proses pemilihan cawapres yang nantinya berlangsung di MPR RI.

Sebelumnya, nama Sufmi Dasco Ahmad sempat mendapat dukungan dari sejumlah partai politik, pengamat, akademisi, hingga pengurus daerah Partai Gerindra untuk menjadi calon wakil presiden.

Namun, Dasco menegaskan penentuan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

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