Sufmi Dasco Ahmad Tegaskan Tak Berminat Jadi Cawapres Prabowo, Ini Alasannya
PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan sejak awal tidak memiliki keinginan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Dia mengaku hanya ingin mengawal kemenangan Prabowo dan memilih melanjutkan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
Dasco juga mengungkapkan sempat dimintai masukan oleh Presiden Prabowo mengenai sejumlah alternatif nama cawapres sebelum dua nama akhirnya disampaikan kepada MPR RI.
Kini, dia menyatakan akan fokus mengawal program-program pemerintah melalui DPR.
"Fokus di DPR dalam rangka mengawal program-program pemerintah," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/11).
Dasco Sempat Dimintai Masukan oleh Prabowo
Dasco mengatakan, dirinya sempat bertemu dengan Presiden Prabowo sebelum nama calon wakil presiden diumumkan di MPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan sejumlah alternatif nama yang dipertimbangkan untuk menjadi pendamping presiden.
"Memang Presiden kemudian akhirnya menyampaikan ada beberapa alternatif nama dan kemudian akhirnya dua nama yang seperti kita tahu sudah dikirimkan ke MPR," kata dia.
Dasco tidak merinci lebih jauh proses pembahasan nama-nama tersebut. Namun, dia mengakui sempat memberikan masukan kepada Presiden Prabowo.
Prabowo Ajukan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono ke MPR
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan dua nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.
Pengumuman tersebut disampaikan setelah MPR RI menerima surat dari Presiden Prabowo yang diserahkan langsung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/11).
Dengan pengajuan dua nama tersebut, perhatian selanjutnya tertuju pada proses yang akan berlangsung di MPR RI.
Sikap Gerindra soal Dua Nama Cawapres Masih Rahasia
Di sisi lain, Dasco mengatakan sikap Partai Gerindra terhadap dua nama calon wakil presiden yang diajukan Prabowo masih bersifat rahasia.
Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan proses pemilihan cawapres yang nantinya berlangsung di MPR RI.
Sebelumnya, nama Sufmi Dasco Ahmad sempat mendapat dukungan dari sejumlah partai politik, pengamat, akademisi, hingga pengurus daerah Partai Gerindra untuk menjadi calon wakil presiden.
Namun, Dasco menegaskan penentuan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
MPR Verifikasi Dua Calon Wapres Sebelum Pemilihan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menyiapkan tahapan verifikasi terhadap dua calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.
Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, tim yang beranggotakan 36 orang tersebut dibagi menjadi tiga kelompok kerja untuk memeriksa persyaratan administrasi dan faktual kedua calon.
Verifikasi faktual dijadwalkan berlangsung pada 25–26 November 2026 dengan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Mabes Polri, RSPAD, Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan mencakup identitas, kewarganegaraan, pendidikan, rekam jejak hukum, laporan kekayaan, kewajiban perpajakan, kesehatan, serta kesetiaan kepada negara.
Tim Verifikasi dijadwalkan menyampaikan hasil pemeriksaan pada 1 Desember 2026 dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD.
Hasil tersebut akan menjadi bahan pembahasan untuk menentukan apakah kedua calon memenuhi persyaratan dan dapat melanjutkan proses pemilihan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa sidang paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2026.*