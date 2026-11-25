Akademisi Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP), Paulus Mandibondibo, menilai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman layak menjadi wakil presiden Republik Indonesia karena memiliki visi pembangunan berkelanjutan serta pengalaman di sektor pertanian dan pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Paulus di Jayapura, Selasa (24/11/2026), ketika Amran telah diajukan Presiden Prabowo Subianto ke MPR sebagai salah satu calon wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Paulus, dosen Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan UOGP, mengatakan penilaiannya didasarkan pada pengamatan terhadap rekam jejak kinerja Amran, visi pembangunan berkelanjutan, serta pengalaman memimpin sektor pertanian dan perkebunan.

Advertisement Ia juga mengaitkan dukungan tersebut dengan kebutuhan agar kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, mendapat perhatian lebih dalam kebijakan nasional.

“Kalau dari pandangan kami sebagai akademisi, kami lebih condong kepada Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Beliau memiliki visi dan misi yang jelas serta harapan untuk membawa keberlanjutan pembangunan,” ujar Paulus.

Menurut Paulus, keterlibatannya dalam berbagai program kolaborasi bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan lembaga swadaya masyarakat memberi gambaran mengenai kapasitas kepemimpinan Amran dalam mendorong sektor pangan dan agribisnis nasional.

Advertisement Ia menilai keterwakilan tokoh dari kawasan timur Indonesia di pucuk pimpinan nasional penting untuk memastikan kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut masuk dalam pertimbangan kebijakan.

“Kami berharap ada perhatian lebih terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah timur Indonesia,” katanya.

Aspirasi Papua dan Proses Pemilihan Wapres

Paulus berharap pemerintah daerah di Papua dapat membangun sinergi yang lebih erat dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan perkebunan. Ia menyebut kolaborasi itu perlu melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal.