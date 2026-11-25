PONTIANAK POST – Harga LPG 3 kilogram (kg) yang dibeli masyarakat masih menjadi perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan, harga gas bersubsidi tersebut di tingkat masyarakat masih mencapai Rp23.000 hingga Rp24.000 per tabung.

Padahal, harga LPG 3 kg dari Pertamina Patra Niaga disebut sebesar Rp13.700. Selisih harga tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin mengarahkan distribusi gas bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Itu dari Patra Niaga kan Rp13.700. Tapi banyak masyarakat membeli Rp23.000, Rp24.000,” kata Zulhas dikutip dari Antara (23/11/2026).

Advertisement Zulhas Bidik Harga LPG Rp16.500

Melalui skema distribusi Kopdes, pemerintah berharap harga LPG 3 kg lebih terjangkau. Zulhas memberikan gambaran koperasi dapat menjual gas tersebut sekitar Rp16.500 per tabung.

Advertisement Jika pasokan kemudian dijual kembali melalui warung di sekitar koperasi, harga yang diterima konsumen diharapkan tidak melampaui Rp18.000.

“Jadi kalau gas Rp13.700, ya Kopdes jualnya Rp16.500, ya. Paling kalau mau turun satu tingkat lagi paling tinggi mestinya Rp18.000, mestinya,” ujarnya.

Dengan gambaran tersebut, harga di tingkat masyarakat berpotensi lebih rendah dibandingkan harga Rp23.000 hingga Rp24.000 yang disampaikan Zulhas. Namun, angka Rp16.500 hingga Rp18.000 tersebut belum merupakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) nasional yang baru.

Harga Tetap Bergantung Aturan Daerah

Antara melaporkan, penetapan HET LPG 3 kg di tingkat pangkalan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penentuannya mempertimbangkan kondisi wilayah, daya beli masyarakat, serta biaya dan margin distribusi yang wajar.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan agen dan pangkalan LPG perlu menyesuaikan penyaluran melalui KDKMP.

Namun, mekanisme teknis, termasuk kemungkinan perubahan alokasi pasokan dan kuota, masih menjadi kewenangan Kementerian ESDM.