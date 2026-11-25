PONTIANAK POST - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengakui tidak mudah bagi anggota DPD RI menentukan pilihan terhadap dua nama calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sultan, kedua menteri dalam Kabinet Merah Putih tersebut merupakan putra terbaik bangsa. Keduanya dinilai memiliki kepribadian sederhana, berani, dan pekerja keras.

"Kami mengenal dengan baik keduanya. Pak Amran dan Pak Sugiono adalah pribadi yang humble dan memiliki visi pengabdian yang berorientasi pada keadilan sosial," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (24/11).

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Sultan mengapresiasi sekaligus menghormati pertimbangan dan keputusan Presiden Prabowo dalam mengusulkan kedua menterinya. Menurut dia, keduanya memiliki kapasitas dan kelayakan untuk diajukan sebagai calon wakil presiden kepada MPR RI.

"Sebagai anggota DPD RI/MPR RI, kami tentunya akan sangat sulit menentukan pilihan kepada salah satu sebagai wapres. Oleh karena itu, kami merasa perlu berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, kami percaya, siapa pun yang terpilih, itulah yang terbaik untuk masyarakat daerah, bangsa, dan negara," tegasnya.

Advertisement Sultan juga berharap anggota MPR RI, khususnya dari unsur DPD RI, dapat menjaga kondusivitas politik nasional dan kekhidmatan proses demokrasi yang berlangsung di MPR.

Menurut dia, anggota DPD RI tidak perlu melakukan gerakan politik ataupun menyampaikan pernyataan terbuka untuk mendukung salah satu kandidat sebelum wakil presiden terpilih.