Presiden Prabowo diajak tur ke persawahan, di sela-sela pelaksanaan PENAS 2026 di Gorontalo, Juni 2026 lalu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperlihatkan pertanaman padi yang menerapkan sistem atau metode baru, PM-AAS.

Mentan Amran menjelaskan bahwa produktivitas padi di areal tersebut bisa menncapai 12,4 ton per hektare. Sementara rata-rata nasional hanya 5,5 ton per hektare. Prabowo langsung mengucapkan kalimat: "Ini sangat revolusioner."

PM-AAS adalah singkatan dari Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS). Ini merupakan model budidaya padi yang dikembangkan Mentan Amran dan jajarannya, dengan menggabungkan jajar legowo, tanam benih langsung, peningkatan populasi tanaman, benih unggul, pengelolaan air, mekanisasi, dan pertanian presisi.

Advertisement Dalam uji multi-lokasi musim tanam pertama 2026, Kementan melaporkan produktivitas rata-rata PM-AAS mencapai 10,34 ton gabah kering panen (GKP) per hektare, dibandingkan 6,32 ton pada pola non-PM-AAS.

PM-AAS lahir dari ide dan kreasi Mentan Amran yang dibantu oleh timnya di Kementerian Pertanian. Sistam atau metode pertanian ini menjadi legacy Mentan Amran yang akan tercatat dalam sejarah pertanian Indonesia.

Metode ini dikembangkan melalui riset dan pengujian lapangan selama hampir dua tahun, dengan memadukan pengalaman jajar legowo di Indonesia, praktik budidaya yang dipelajari dari Arkansas, Amerika Serikat, serta teknologi pertanian presisi dari China.

Advertisement Pada 20 November 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali memperkenalkan penerapannya kepada para penyuluh saat meninjau demplot PM-AAS di Maros, Sulawesi Selatan, dengan populasi yang disebut mencapai sekitar 900 ribu hingga 1 juta tanaman per hektare dan potensi hasil hingga 12 ton per hektare.

PM-AAS bukan nama satu mesin atau satu jenis benih. Kementan menempatkannya sebagai paket teknologi budidaya yang mengatur populasi, pola tanam, varietas, hara, air, pengendalian organisme pengganggu tanaman, mekanisasi, panen, serta pendampingan petani dalam satu sistem.

Gagasan utamanya ialah meningkatkan produksi dari lahan yang sama ketika penambahan luas sawah menghadapi keterbatasan.

Karena itu, setelah Indonesia mengejar swasembada beras, Amran mengarahkan PM-AAS untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani, bukan hanya menambah volume panen.