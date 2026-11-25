PONTIANAK POST - Pengembangan ekosistem industri pengolahan tembakau didorong untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian. Keterlibatan berbagai sektor, mulai dari petani hingga pemasaran, dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi perdesaan yang berkelanjutan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia (RI) Yandri Susanto mengatakan, industri pengolahan tembakau memiliki peran penting karena aktivitasnya melibatkan banyak unsur masyarakat desa.

Hal tersebut disampaikan Yandri saat melakukan kunjungan kerja ke salah satu pabrik rokok di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu.

Advertisement "Karena aktivitas industri pengolahan tembakau itu melibatkan mulai dari petani, tenaga kerja pabrik tembakau dan transportasi serta pemasaran," kata Mendes Yandri.

Ia melihat keberadaan pabrik rokok tersebut turut mendukung pemberdayaan masyarakat melalui penyerapan banyak tenaga kerja dari desa setempat.

Menurut Yandri, pengembangan komoditas tembakau tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan budi daya. Kepastian pasar dan keberadaan industri pengolahan juga harus diperhatikan agar hasil pertanian memiliki nilai ekonomi secara berkelanjutan.

Advertisement "Ini semacam ekosistem ekonomi tembakau yang dari hulu sampai hilir mesti diciptakan, tidak serta merta orang hanya menanam tembakau tapi tidak ada pembelinya," kata Yandri.

Ia menjelaskan, rantai ekonomi tembakau mencakup berbagai aktivitas pendukung, mulai dari kebutuhan pupuk, transportasi, proses produksi, pergudangan, pengemasan hingga pemasaran.

Setiap tahapan tersebut dinilai memiliki peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Dengan demikian, pengembangan industri tembakau tidak hanya berkaitan dengan hasil pertanian, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Selain mendorong pengembangan industri pengolahan, Mendes Yandri juga membuka peluang pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis komoditas tembakau di Kabupaten Bondowoso.