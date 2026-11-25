PONTIANAK POST – Guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berusia di atas 35 tahun mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027. Namun, mereka tetap harus mengikuti tes untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, kebijakan tersebut disiapkan untuk membuka kesempatan bagi guru PPPK yang selama ini terkendala batas usia maksimal 35 tahun.

Advertisement "CPNS 2027 itu boleh di atas 35 tahun, tapi tetap tes. Yang PPPK boleh daftar," ujar Mu’ti di Jakarta, Rabu (25/11).

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, aturan sebagai payung hukum kebijakan tersebut tengah disusun. Kesempatan itu berlaku untuk seleksi 2027, bukan 2026.

Selain itu, pemerintah mengusulkan kenaikan insentif guru non-ASN dari Rp400 ribu menjadi Rp1 juta. Usulan tersebut telah dibicarakan secara informal dengan pimpinan DPR, tetapi masih menunggu persetujuan.

Advertisement Sementara itu, pemerintah menyiapkan 154.052 formasi CPNS 2026. Sebanyak 3.621 formasi dialokasikan untuk guru dan tenaga kependidikan.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, pendaftaran seleksi CPNS prioritas nasional dibuka melalui portal SSCASN mulai 27 November 2026. Seleksi administrasi berlangsung pada pekan pertama Desember, sedangkan SKD dan SKB dijadwalkan Januari hingga Maret 2027.

Peserta yang tidak lolos seleksi 2026 tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS 2027.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, persyaratan dokumen seleksi 2026 disederhanakan. Surat lamaran dan pernyataan digabung, pas foto tidak wajib diunggah, serta peserta cukup melampirkan transkrip nilai.