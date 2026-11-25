PONTIANAK POST – Tim SAR gabungan mengevakuasi sembilan jasad korban tambang emas ilegal di Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga Selasa (25/11). Jumlah korban dalam insiden tersebut diperkirakan mencapai 26 orang.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan, sembilan jasad dievakuasi secara bertahap dari dua lubang tambang. Rinciannya, enam korban dari Lubang A dan tiga korban dari Lubang B. Proses evakuasi berlangsung pukul 12.20 hingga 19.00 WIB.

Advertisement Petugas menghadapi kendala medan yang berat. Kedua lubang memiliki kedalaman sekitar 100 meter, sempit, dan dipenuhi air. Kondisi minim penerangan, jalan licin, serta hujan ringan turut menghambat proses evakuasi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Adam Hamdani mengatakan, empat korban telah berhasil diidentifikasi. Mereka masing-masing berinisial Ar, Di, dan An yang merupakan warga Leuwiliang, serta Ha, warga Cigudeg.

“Pencarian masih berlanjut,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bogor, Selasa (25/11).

Advertisement Komandan Damkar Sektor Leuwiliang Yulius Jabrail mengatakan, kedalaman lubang dan genangan air menyulitkan petugas menjangkau korban. Evakuasi sempat dihentikan karena kondisi cuaca dan batas waktu pelaksanaan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Untuk sementara, evakuasi dihentikan karena cuaca dan SOP-nya juga sudah menunjukkan pukul 16.30 WIB,” jelasnya.

Terpisah, Camat Leuwiliang Rizky Widyanto membenarkan adanya warga di wilayahnya yang menjadi korban. Sejak Selasa (24/11) malam, dia mendampingi Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam penanganan insiden tersebut.

Pemerintah kecamatan masih berkoordinasi dengan tim terkait untuk mendukung pencarian korban yang belum ditemukan.