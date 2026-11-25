PONTIANAK POST – Penutupan akses tambang emas ilegal di kawasan Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Hingga Oktober 2026, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatat telah 1.170 kali menutup akses tambang ilegal, termasuk lubang yang kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup.

Corporate Secretary Antam Wisnu Danandi Haryanto mengatakan, penutupan dilakukan berulang karena sejumlah akses tambang ilegal kembali dibuka. Perusahaan terus memperketat pengamanan di sekitar wilayah operasional Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor.

Advertisement Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin, pemantauan, serta pemanfaatan pesawat nirawak (drone) dan kamera pengawas (CCTV). Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi pembukaan kembali akses lama maupun kemunculan jalur tambang ilegal baru.

“Penanganan PETI tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Wisnu dalam keterangannya di Bogor, Rabu (25/11).

Antam berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat, Polres Bogor, Polsek Nanggung, TNI, pemerintah daerah, serta Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Advertisement Wisnu menegaskan, pengamanan wilayah operasional menjadi tanggung jawab perusahaan sesuai kewenangannya. Sementara penindakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

Adapun aktivitas PETI di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) Antam, termasuk kawasan konservasi, ditangani melalui koordinasi dengan instansi berwenang.

Menurut dia, penanganan PETI tidak cukup hanya melalui penutupan akses dan penegakan hukum. Kesadaran masyarakat terhadap risiko keselamatan serta dampak lingkungan juga perlu ditingkatkan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyiapkan alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat.

Di tengah upaya penertiban tersebut, insiden tambang ilegal kembali terjadi di kawasan Pongkor. Basarnas bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap puluhan orang yang diduga terjebak di lubang tambang sedalam sekitar 100 meter di Kampung Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung.