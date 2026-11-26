Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (kanan) didampingi Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto. (Antara)

Advertisement PONTIANAK POST - Pemerintah memprioritaskan 70.000 formasi bidang kehutanan dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026. Alokasi tersebut menjadi bagian dari 154.052 formasi yang disiapkan untuk mendukung program prioritas nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, sebanyak 118.208 formasi dialokasikan untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat dan program prioritas Presiden. Sementara itu, 35.844 formasi lainnya disiapkan untuk sektor prioritas nasional.

"Bidang kehutanan itu sebanyak 70.000," kata Rini dalam konferensi pers pengumuman pengadaan CPNS 2026 di Jakarta, Rabu (26/11).

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Kehutanan Mendapat Alokasi Terbesar

Rini menjelaskan, pengadaan CPNS 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada sektor strategis.

Salah satu fokusnya adalah memperkuat pelayanan publik, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pengadaan CPNS ini tentunya diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta optimalisasi program prioritas Presiden lainnya," ujarnya.

Selain kehutanan, alokasi formasi untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat dan program prioritas Presiden meliputi:

Dosen dan tenaga teknis kependidikan tinggi: 26.614 formasi.

Tenaga kesehatan: 13.362 formasi.

Guru dan tenaga kependidikan: 3.621 formasi.

Audit internal pemerintah: 2.007 formasi.

Pelayanan pemenuhan gizi: 1.618 formasi.

Pengawasan koperasi: 986 formasi.

Total alokasi kelompok tersebut mencapai 118.208 formasi.

Sebanyak 35.844 Formasi untuk Prioritas Nasional

Pemerintah juga menyiapkan 35.844 formasi untuk mendukung sektor prioritas nasional lainnya. Alokasi tersebut mencakup bidang hukum, statistik, pangan, keuangan, hingga keamanan siber.

Berikut rinciannya:

Hukum, hak asasi manusia, peradilan dan pemasyarakatan: 19.016 formasi.

Statistik dan data pembangunan: 7.285 formasi.

Swasembada pangan dan ekonomi biru: 4.496 formasi.

Penerimaan dan pengawasan keuangan: 2.867 formasi.

Pembangunan generasi unggul nasional: 1.395 formasi.

Keamanan siber dan diplomasi: 785 formasi.

Dengan demikian, total formasi CPNS 2026 yang disiapkan pemerintah mencapai 154.052 posisi.

Pendaftaran CPNS 2026 Dimulai 27 November

Rini mengatakan, masyarakat dapat melihat rincian formasi berdasarkan instansi, jabatan, dan kualifikasi pendidikan melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pendaftaran CPNS 2026 dijadwalkan mulai 27 November melalui portal tersebut. Seleksi administrasi akan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026.