Advertisement Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin.

PONTIANAK POST - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 40 ribu tiket gratis angkutan laut untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemerintah juga memberikan stimulus berupa diskon tiket kapal penumpang dan tarif jasa kepelabuhanan angkutan penyeberangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin mengatakan, kesiapan angkutan laut dan penyeberangan terus diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun.

"Angkutan Nataru harus kita persiapkan secara matang, responsif, dan antisipatif. Kita juga harus mampu membaca potensi pergerakan masyarakat, mengidentifikasi titik-titik rawan kepadatan, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum permasalahan terjadi," kata Samsuddin, dikutip dari Antara, Kamis (26/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kemenhub menggelar Rapat Koordinasi Angkutan Perairan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Jakarta, Selasa (24/11/2026). Rapat itu melibatkan perwakilan kementerian/lembaga, BMKG, Basarnas, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut.

Kemenhub Siapkan Diskon Tiket Kapal hingga 40 Ribu Tiket Gratis

Pada angkutan laut, pemerintah memberikan diskon tiket kapal penumpang sebesar 30 persen. Program ini berlangsung pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Stimulus tersebut melibatkan 26 kapal penumpang dengan kapasitas 48.707 tempat duduk dan target penerima sebanyak 414.630 penumpang.

Sementara itu, pada angkutan penyeberangan, pemerintah memberikan diskon 100 persen untuk komponen tarif jasa kepelabuhanan. Potongan tersebut setara dengan 21,11 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

Program diskon penyeberangan direncanakan berlangsung di 14 lokasi pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Selain kedua program tersebut, Kemenhub menyiapkan tiket gratis angkutan laut bagi 40 ribu penumpang yang direncanakan menjangkau 102 ruas.

Namun, jadwal pendaftaran dan verifikasi tiket gratis belum diumumkan. Mekanisme pelaksanaannya masih menunggu operator yang ditunjuk pemerintah.

Penumpang Angkutan Laut Nataru Sebelumnya Capai 2,5 Juta Orang

Kesiapan angkutan laut dan penyeberangan menjadi perhatian pemerintah karena tingginya mobilitas masyarakat pada periode libur akhir tahun sebelumnya.

Pada Nataru 2025/2026, angkutan laut mencatat realisasi penumpang sebanyak 2,5 juta orang. Sementara itu, angkutan penyeberangan mencatat 20.415 perjalanan atau trip dengan jumlah penumpang sekitar 3,14 juta orang.

Samsuddin mengatakan, evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar untuk memastikan kesiapan armada dan fasilitas pelabuhan pada periode Nataru 2026/2027.

"Langkah antisipasi juga diarahkan pada sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan kepadatan penumpang maupun kendaraan, khususnya pada lintasan penyeberangan dengan intensitas perjalanan tinggi," tuturnya.

Posko Angkutan Nataru Beroperasi 18 Desember 2026

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Heru Santoso mengatakan, seluruh UPT akan membentuk Posko Penyelenggaraan Angkutan Perairan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di wilayah kerja masing-masing.

Posko tersebut dijadwalkan beroperasi mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Keberadaannya diharapkan memperkuat pemantauan dan pengendalian operasional angkutan selama masa libur akhir tahun.

Heru menegaskan, keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan angkutan Nataru.

Pengawasan dilakukan terhadap kelaiklautan kapal dan kesiapan fasilitas pelabuhan, disertai koordinasi dengan BMKG dan Basarnas untuk mengantisipasi cuaca ekstrem maupun kondisi darurat di perairan.

"Kesiapan operasional harus didukung oleh pengawasan terhadap kelaiklautan kapal, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dalam mengantisipasi potensi cuaca ekstrem maupun kondisi darurat di perairan," ujar Heru.

Dia menambahkan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat serta terkoordinasi.