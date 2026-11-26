PONTIANAK POST – Peluang guru berusia di atas 35 tahun untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 menjadi perhatian setelah Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian.

Kesempatan tersebut disebut sudah disepakati DPR bersama pemerintah, tetapi hingga Kamis (26/11/2026), aturan teknis yang mengaturnya belum diterbitkan.

Kondisi ini membuat guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun guru non-ASN yang berusia lebih dari 35 tahun belum memiliki kepastian tertulis untuk menggunakan peluang tersebut.

Advertisement Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan pemerintah perlu segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

“Kami meminta kepada Mendikdasmen, MenPAN RB dan BKN untuk segera menerbitkan juklak dan juknis terkait dengan guru PPPK yang usia 35 tahun ke atas boleh ikut tes CPNS,” kata Lalu, dikutip dari Antara (26/11/2026).

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DPR dan pemerintah telah menyepakati kesempatan bagi guru PPPK berusia di atas 35 tahun untuk mengikuti seleksi CPNS.

Kesempatan serupa juga disebut berlaku bagi guru non-ASN yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Namun, persoalannya adalah ketentuan tersebut belum tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026.

Karena itu, Komisi X meminta aturan teknis segera diterbitkan, paling lambat pekan depan.

“Ini harus segera karena di bawah ini sudah mulai simpang siur, sudah mulai gaduh, dan agar ada kepastian,” ujar Lalu.