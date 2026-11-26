PONTIANAK POST – Upaya sindikat narkoba membanjiri pasar Indonesia menjelang pergantian tahun berhasil digagalkan aparat di Riau. Dalam pengungkapan tersebut, Bareskrim Polri bersama Bea Cukai dan BNN menyita barang bukti senilai Rp1,014 triliun. Di saat bersamaan, otoritas Malaysia mengungkap dugaan penyelundupan narkoba yang melibatkan tujuh personel Angkatan Udara (AU) negara itu.

Di Riau, petugas menyita 378 kilogram sabu, 200.252 butir ekstasi, serta 11.752 cartridge berisi cairan etomidate. Lima tersangka telah ditangkap, sementara pengendali utama berinisial A masih diburu.

Advertisement Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian mengatakan, narkoba tersebut diduga disiapkan untuk memenuhi lonjakan permintaan menjelang akhir tahun.

"Narkoba ini akan dipasarkan mengingat akhir tahun. Namun, saat ini kita patahkan," tegasnya.

Pengungkapan bermula dari penyelidikan Operasi Sarang Narkoba pada awal November 2026. Tim gabungan menangkap RR dan RA pada 13 November di kawasan pinggiran tol di Riau. Pengembangan perkara kemudian mengarah kepada tiga tersangka lainnya, yakni AT, AN, dan SBD.

Advertisement Sementara itu, di Malaysia, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengungkapkan sedikitnya 21 transaksi penyelundupan narkoba teridentifikasi sejak Agustus 2024. Total narkoba yang diduga diselundupkan mencapai sekitar tiga ton dengan nilai RM156 juta atau sekitar USD37,9 juta.

Dalam keterangannya di parlemen Malaysia, Kamis (26/11), Saifuddin menyebut dua pangkalan AU yang diduga dimanfaatkan sindikat, yakni Labuan dan Tawau di Sabah, Pulau Kalimantan.

Sebanyak 14 transaksi melalui pangkalan Labuan melibatkan sekitar 1,2 ton narkoba senilai RM63 juta. Adapun tujuh transaksi lainnya melalui pangkalan Tawau dengan jumlah sekitar 1,8 ton senilai RM93 juta.

Dua kasus tersebut merupakan bagian dari sindikat yang beroperasi di Sabah. Pemerintah Malaysia kini memperluas penyelidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.