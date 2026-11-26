PONTIANAK POST – Polri menggerebek 11.623 lokasi kampung narkoba dalam operasi yang berlangsung pada 9 Oktober hingga 23 November. Operasi tersebut menindak 9.075 orang, termasuk 812 bandar narkoba.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, polisi juga menyita 29 senjata api dan 440 senjata tajam dalam operasi tersebut.

Advertisement Menurut Suyudi, narkoba menjadi pemicu berbagai tindak kejahatan. Ketergantungan narkoba dapat mendorong pengguna melakukan pencurian, kekerasan hingga tawuran. Sementara jaringan peredarannya berkaitan dengan kejahatan lain, seperti pencucian uang dan peredaran senjata ilegal.

“Hal ini terbukti dalam Operasi Kampung Narkoba. Polri turut menyita puluhan senjata api dan ratusan senjata tajam,” kata Suyudi dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba dan pengungkapan penipuan daring jaringan internasional di Mabes Polri, Rabu (26/11). Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Suyudi menambahkan, pengguna narkoba yang tertangkap dalam operasi itu juga mendapat kesempatan rehabilitasi. Sebanyak 1.000 orang telah menjalani rehabilitasi, mengikuti pelatihan dan dipekerjakan melalui program Polisi Peduli Pengangguran.

Advertisement Dalam periode November 2025 hingga November 2026, Polri menetapkan 73.913 tersangka kasus narkoba. Mereka terdiri atas 68.792 laki-laki dan 4.874 perempuan warga negara Indonesia (WNI), serta 204 laki-laki dan 42 perempuan warga negara asing (WNA). Polisi juga mencatat 35 anak terlibat dalam kasus narkoba.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 607,1 ton barang bukti narkoba. Suyudi menyebut pengungkapan itu mencegah penyalahgunaan narkoba yang berpotensi menjangkau 356,4 juta jiwa, dengan nilai barang bukti mencapai Rp 61,69 triliun.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pemberantasan narkoba merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasional. Dia menuding ada pihak asing yang menyebarkan narkoba untuk melemahkan dan mengendalikan Indonesia.