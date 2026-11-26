PONTIANAK POST – Kesempatan menjadi garda terdepan penyelamatan hutan dan satwa liar terbuka melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026. Sejumlah formasi yang disiapkan menyasar pekerjaan lapangan, mulai dari pemadam kebakaran hutan hingga pelatih dan perawat satwa liar.

Dalam rancangan pengadaan tersebut, terdapat formasi Manggala Agni yang bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, tersedia kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkarier dalam perawatan dan pelestarian satwa liar.

Advertisement Kementerian Kehutanan mencantumkan total 70.000 formasi, terdiri atas 60.000 Polisi Kehutanan, 5.465 Manggala Agni, 1.136 Pengendali Ekosistem Hutan, 1.147 Penyuluh Kehutanan, 1.000 Pelatih dan Perawat Satwa Liar, serta 1.252 formasi jabatan lainnya.

Formasi Manggala Agni menjadi salah satu posisi penting dalam perlindungan hutan. Personel di bidang ini berperan dalam pencegahan, pemadaman, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, pelatih dan perawat satwa liar memiliki tugas mendukung perawatan, kesejahteraan, serta penanganan satwa yang berada dalam pengelolaan lembaga konservasi dan unit terkait.

Advertisement Pendaftaran dalam pengadaan tersebut ditujukan bagi warga negara Indonesia berusia 18 hingga 35 tahun. Jenjang pendidikan yang disebutkan meliputi SMK Kehutanan atau SMA sederajat, Diploma III, hingga sarjana sesuai persyaratan masing-masing jabatan.

Calon pelamar diimbau mempersiapkan dokumen administrasi dan memantau informasi seleksi melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di sscasn.bkn.go.id.

Informasi terkait pengadaan juga dapat dipantau melalui laman casn.kehutanan.go.id serta akun Instagram resmi @kemenhut dan @rosmo_kemenhut.

Kementerian Kehutanan mengingatkan masyarakat agar hanya mengacu pada kanal resmi pemerintah dan mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen CPNS.