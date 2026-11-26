Presiden Prabowo Subianto mengusap air mata di sela menyampaikan sambutan saat puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11/2026). (Antara)

PONTIANAK POST - Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada 1.777.798 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui formasi khusus. Kesempatan ini berlaku bagi guru PPPK yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun.

Advertisement Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Sentul International Circuit Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11) sore.

“1.777.798 guru PPPK diberi kesempatan mengikuti tes CPNS formasi khusus, baik yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun,” kata Presiden.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian karier bagi guru.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menyampaikan bahwa guru PPPK berusia di atas 35 tahun mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan hal tersebut dalam sambutan pada upacara peringatan HGN 2026 di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Rabu (25/11) pagi.

Menurut Mu'ti, kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 tidak hanya diberikan kepada guru PPPK berusia di atas 35 tahun, tetapi juga mereka yang berusia di bawah 35 tahun serta guru non-ASN yang memenuhi persyaratan usia.

“Pemerintah juga memberi kesempatan kepada guru PPPK untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027 formasi guru, baik yang berusia di bawah atau di atas 35 tahun,” kata Mendikdasmen Mu'ti.

Selain kesempatan mengikuti seleksi CPNS, Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan lain bagi guru. Di antaranya, pengangkatan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa tes serta rekrutmen 464.856 CPNS guru.

Aturan Seleksi CPNS bagi PPPK Usia di Atas 35 Tahun Belum Terbit

Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan non-ASN berusia di atas 35 tahun.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, mengatakan kepastian aturan tersebut diperlukan agar guru yang memenuhi kriteria dapat mengikuti seleksi CPNS tanpa terkendala batas usia.

“Kami meminta kepada Mendikdasmen, MenPAN RB dan BKN untuk segera menerbitkan juklak dan juknis terkait dengan guru PPPK yang usia 35 tahun ke atas boleh ikut tes CPNS,” kata Lalu.

Ia mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati pemberian kesempatan bagi guru PPPK berusia di atas 35 tahun untuk mengikuti seleksi CPNS.

Namun, ketentuan mengenai kesempatan tersebut belum tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026.