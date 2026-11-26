Presiden Prabowo Subianto mengusap air mata di sela menyampaikan sambutan saat puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11/2026). (Antara)

PONTIANAK POST - Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyalurkan tunjangan senilai Rp90,85 triliun untuk guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN sepanjang Januari hingga November 2026.

Advertisement Rinciannya, Rp70,64 triliun disalurkan untuk guru ASN dan Rp20,21 triliun untuk 916.075 guru non-ASN.

"Kita juga sudah tingkatkan kesejahteraan guru," kata Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11).

Selain penyaluran tunjangan, pemerintah telah mengangkat 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada 1.777.798 guru PPPK untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui formasi khusus. Kesempatan tersebut berlaku bagi guru yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun.

Selanjutnya, pada 2027 hingga 2029, pemerintah berencana mengangkat 464.856 CPNS guru. Rekrutmen tersebut akan mencakup guru PPPK, guru non-ASN, serta lulusan D4/S1 yang belum menjadi guru.

Prabowo mengatakan guru akan menjadi prioritas apabila pemerintah berhasil mengelola dan mengerahkan sumber daya negara dengan lebih baik sehingga memiliki anggaran lebih besar.

"Prioritas adalah untuk guru-guru, dokter-dokter, perawat-perawat, tenaga kesehatan, pokoknya untuk melayani keperluan rakyat kita di seluruh Indonesia," ucap Prabowo.

Pemerintah Targetkan Seluruh Sekolah Diperbaiki pada 2029

Selain kesejahteraan guru, Prabowo memaparkan program perbaikan sekolah di seluruh Indonesia.

Dari total sekitar 360 ribu sekolah, hampir 70 ribu sekolah telah diperbaiki hingga akhir 2026. Pemerintah menargetkan perbaikan 100 ribu sekolah pada 2027 dan 100 ribu sekolah lainnya pada 2028.

Dengan target tersebut, Presiden berharap seluruh sekolah di Indonesia sudah diperbaiki pada 2029.

Prabowo Hormati Guru di Daerah Terpencil

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan penghormatan kepada para guru yang mengabdi di daerah terpencil.

Menurut Kepala Negara, guru memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan cinta tanah air, nilai-nilai Pancasila, dan semangat pantang menyerah kepada anak-anak.