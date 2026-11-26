PONTIANAK POST – Penahanan Bupati Kupang Yosef Lede setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berimbas langsung pada kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Kupang. Wakil Bupati Aurum Obe Titu Eki ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati untuk menjalankan roda pemerintahan.

Yosef ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (26/11) dini hari. Penetapan itu dilakukan setelah dia menjalani pemeriksaan selama sekitar 15 jam di Mapolda NTT.

Advertisement Direktur Reskrimsus Polda NTT Kombespol FX Irwan Arianto membenarkan penetapan tersebut. ”Sudah ditetapkan sebagai TSK,” katanya.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Yosef datang ke Mapolda NTT pada Rabu (25/11) sekitar pukul 09.50 Wita. Dia menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 Wita hingga sekitar pukul 01.00 Wita.

Saat tiba, Yosef mengenakan kemeja putih, celana abu-abu, dan sepatu putih. Namun, setelah pemeriksaan, dia terlihat mengenakan baju tahanan oranye dengan tangan diborgol saat digiring petugas.

Advertisement Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berinisial RWM, 21, pada 11 November lalu. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan fisik dan seksual.

Dalam penyidikan, polisi mendalami keterangan dua saksi kunci berinisial EK dan LS. Keduanya disebut membawa korban ke rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan R.A. Kartini.

Ketua tim kuasa hukum Yosef Lede, Samuel Haning, menyatakan kehadiran pihaknya memenuhi panggilan penyidik merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum.

”Sebagai warga negara yang baik, kita menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Samuel.