PONTIANAK-- “Kalau risikonya, saya ini mati. Tapi, tidak apa-apa. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia.”

Itulah kalimat yang dilontarkan Menteri Pertanian yang juga Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Andi Amran Sulaiman ketika melantik dan mengukuhkan pengurus KKSS Kalimantan Timur di Samarinda, 16 November 2026.

Advertisement Kata "mate nisantangi" dari istilah Bugis yang artinya "mati bersantan", dimaknai sebagai meninggal secara mulia, bermartabat, dan dikenang karena kebajikan.

Amran menyebut istilah itu dalam kaitan dengan pemberantasan mafia pangan yang terus gencar ia lakukan, baik yang melibatkan internal Kementerian Pertanian maupun eksternal Kementerian Pertanian.

Mentan Amran menyebut 115 tersangka telah diproses dalam dua tahun terakhir dan 13 tersangka kasus perberasan ditangani dalam dua pekan.

Advertisement Amran menyatakan tekanan, hinaan, dan serangan di media sosial tidak akan membuatnya mundur selama penindakan berjalan sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, dan undang-undang.

Di balik sikap tersebut, ia menempatkan pemberantasan mafia sebagai tanggung jawab moral: pembiaran terhadap kejahatan, menurut pesan yang pernah ia sampaikan, justru membuat pejabat malu di hadapan Tuhan.

Ia mengatakan pelaku yang terganggu oleh penindakan dapat menggunakan pengaruh, konglomerasi, dan media sosial untuk menyerang pemerintah. Namun, Amran mengaku telah meminta izin Presiden Prabowo Subianto agar tidak mundur dalam pemberantasan mafia pangan selama langkah yang diambil sesuai aturan.

Amran juga memperlihatkan dokumentasi penindakan kepada masyarakat dan generasi muda yang hadir dalam kunjungan tersebut. Ia menegaskan pembersihan tidak hanya diarahkan kepada pelaku di luar kementerian, tetapi juga kepada pegawai atau pejabat internal yang menyalahgunakan jabatan.