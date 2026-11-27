PONTIANAK POST – Partai NasDem menegaskan dukungan penuh kepada Sugiono dalam proses pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember mendatang. Seluruh anggota Fraksi NasDem di MPR RI diminta satu suara untuk mendukung kandidat tersebut.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem MPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie. Ia mengatakan, sikap partai tersebut merupakan arahan langsung Ketua Umum NasDem Surya Paloh. “NasDem 100 persen mendukung Pak Sugiono. Seluruh anggota harus satu suara,” kata Syarif via whatsapp.

Menurutnya, dukungan tersebut didasarkan pada pertimbangan pentingnya keselarasan kepemimpinan dalam pemerintahan. Sugiono dinilai mampu membantu Presiden menjalankan dan menyukseskan program-program pemerintah.

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Syarif juga berharap proses pemilihan pada 11 Desember mendatang dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Ia menilai, musyawarah mufakat merupakan bagian dari jati diri demokrasi Indonesia yang perlu diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan di MPR. "Kami menyarankan musyawarah mufakat. Itu merupakan jati diri demokrasi kita. Harapannya, pada 11 Desember nanti, MPR dapat mewujudkannya,” ujar anggota DPR RIL dapil Kalbar 1 ini.

Advertisement Syarif menyebut komunikasi dengan sejumlah anggota fraksi lain menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai dukungan terhadap Sugiono. Namun, ia enggan mengungkapkan secara terbuka fraksi mana saja yang telah menyampaikan dukungan.