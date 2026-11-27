PONTIANAK POST – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan siap mendukung siapa pun sosok yang terpilih menjadi wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Namun, ada satu hal penting yang menjadi perhatian, yakni kemampuan calon wakil presiden dalam mengawal program Asta Cita demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis setelah penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II MUI 2026 di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026).

Advertisement Menurut Kiai Cholil, dukungan tersebut diberikan kepada setiap keputusan yang lahir melalui mekanisme politik yang jujur dan adil. Baginya, siapa pun yang nantinya menduduki posisi wakil presiden harus mampu bekerja sama dengan kepala negara untuk menjalankan program pemerintahan.

Ia menegaskan, lembaganya mendukung keputusan politik yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.

Advertisement "Kita mendukung seluruh keputusan-keputusan melalui proses politik yang jujur dan adil dan siap untuk mendukung bagaimana yang menjadi wakil presiden adalah orang yang bisa mendampingi presiden melaksanakan Asta Cita-nya dan membangun Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, dan sejahtera," ujar Kiai Cholil dalam konferensi pers.

Amran Sulaiman dan Sugiono Dinilai Sama-Sama Ideal

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Cholil turut menanggapi dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, yakni Amran Sulaiman dan Sugiono.

Menurutnya, kedua figur tersebut memiliki kapasitas yang sepadan untuk mendampingi Presiden Prabowo. Penilaian itu didasarkan pada rekam jejak keduanya yang telah lama membantu tugas-tugas kepala negara.

Kiai Cholil menilai, baik Amran maupun Sugiono sama-sama memiliki pengalaman dan kedekatan dalam menjalankan tugas pemerintahan bersama Prabowo.

"Kalau kita bicara soal bagaimana yang mendampingi Pak Prabowo, tentu keduanya sama-sama ideal, karena dua-duanya adalah pembantu Pak Prabowo yang sudah lama bersama Pak Prabowo," jelasnya.