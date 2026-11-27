PONTIANAK POST – Penyidikan dugaan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menyentuh sejumlah figur dari lingkar kekuasaan. Ketua Umum Projo sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi, Jumat (27/11). Penyidik juga memanggil Devid Agus Yunanto, mantan asisten pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tetapi yang bersangkutan tidak hadir dan akan dipanggil ulang.

Budi menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam, mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB. Dia mengaku mengenal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi sudah hampir setahun tidak berkomunikasi sejak dirinya tidak lagi menjabat menteri.

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Budi juga membantah spekulasi terkait video analisis pemilu yang lebih cepat dari jadwal 2029. Namun, penyidik belum mengungkap materi pemeriksaan maupun kaitan Budi dengan perkara tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan enam anggota Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

Advertisement Perkara tersebut diduga berkaitan dengan permufakatan jahat untuk mempertahankan jabatan Kapolri melalui upaya menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo. Sejumlah tersangka juga dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Pengusaha Tambang Disebut

Di tengah penyidikan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut pengusaha tambang Arif Kurniawan sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik perkara tersebut.

Syahganda menduga terdapat kepentingan politik dan oligarki di belakang upaya makar. Dia bahkan mengklaim Arif telah meninggalkan Indonesia dan kemungkinan berada di Tiongkok.