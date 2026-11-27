PONTIANAK POST – Situs pendaftaran CPNS 2026 belum berjalan mulus pada hari pertama. Sejumlah calon pelamar mengeluhkan sulitnya mengakses laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Ada yang tidak menemukan formasi, ada pula yang berulang kali gagal membuat akun.

Keluhan muncul sejak pendaftaran dibuka, Jumat (27/11). Saat mengakses laman sscasn.bkn.go.id, Firdausi N mengaku tidak menemukan formasi yang tersedia sejak pagi hingga siang. “Tidak ada formasi yang muncul. Adanya cuma untuk SR (Sekolah Rakyat, red),” ujarnya.

Advertisement Keluhan serupa disampaikan Ofiza melalui media sosial. Dia khawatir karena daftar formasi belum muncul di beranda SSCASN, meski pendaftaran sudah dibuka.

Sementara itu, Anika mengaku tiga kali gagal menyelesaikan pembuatan akun. Proses pengisian biodata dan persyaratan selalu terhenti karena waktu login habis. “Kok aku begini terus ya, sudah tiga kali,” keluhnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengaku akan mengecek kendala tersebut kepada tim teknis. “Saya cek ke tim teknis,” ujarnya saat dihubungi Jumat (27/11) sore.

Advertisement Tak lama berselang, sejumlah formasi mulai muncul di laman SSCASN. Di antaranya formasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk pemeriksa ahli utama dan pranata keuangan APBN terampil.

Di tengah keluhan tersebut, BKN mencatat 909.140 akun telah dibuat hingga Jumat sore. Zudan mengatakan, sebagian besar calon pelamar masih dalam tahap pembuatan akun. Data pendaftar masih terus diproses.

“Rata-rata masih buat akun memang. Untuk pendaftar masih on progress datanya,” katanya.